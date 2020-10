Des pistes rêvées pour une fonction publique heureuse

MANAGEMENT

Publié le 16/10/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Lundi dernier, 12 octobre, la Fabrique Spinoza présentait au Conseil d’État son étude intitulée « Pour une fonction publique heureuse ». L’occasion pour le think tank de tordre le cou aux idées reçues, en montrant l’innovation « sans limite » à l’œuvre au sein des administrations en matière de qualité de vie au travail (QVT) et de transformation. Quitte à quelque peu forcer le trait.

L’innovation RH foisonne dans la fonction publique et personne ou presque ne s’en rend compte. C’est le message asséné par la Fabrique Spinoza dans son étude « Pour une fonction publique heureuse » qui vient de paraître.

Un document conséquent de 268 pages, illustré de nombreux exemples et témoignages, qui a vocation à mettre en lumière les « pratiques innovantes de QVT et de transformation », à « générer de la fierté chez les agents » et plus largement à changer l’image de l’administration. Pour le think tank, qui s’est donné pour mission de « réintégrer la notion de bonheur au cœur de la société », l’approche militante est assumée, avec le biais d’objectivité qu’elle peut générer.

Réflexions sur les managers d’après crise

Neuf grandes approches de « transformation ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier