Couvre-feu : les polices municipales sollicitées, les élus réagissent

Publié le 15/10/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Damien Rouac (Flickr)

Le respect du couvre feu instauré en Ile-de-France et dans huit métropoles sera assuré par la police nationale et la gendarmerie mais aussi par les policiers municipaux. D'ores et déjà, plusieurs élus s'interrogent sur les moyens engagés et la capacité des forces de sécurité, déjà exsangues, à remplir cette mission nocturne.

