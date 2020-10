Un assouplissement du couvre-feu pour sauver le spectacle vivant et le cinéma ?

Culture

Publié le 15/10/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

L’instauration d’un couvre-feu de 21h à 6h à partir du samedi 17 octobre 0 heure pourrait porter un coup fatal aux cinémas et aux salles de spectacles et de concerts déjà très fragilisés par lac crise sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex se dit prêt à étudier avec la ministre de la Culture une adaptation du dispositif.

Pour les cinémas et les salles de spectacles et de concerts, la mise en œuvre du couvre-feu à 21h a tout d’un coup de massue infligé aux professionnels au moment même où ils commençaient à sortir un peu la tête de l’eau en rouvrant les portes de leurs équipements au prix de jauges limitées et d’une adaptation rigoureuse des protocoles sanitaires aux spécificités de leurs activités.

Le couvre feu achève de fragiliser le secteur de la création artistique. Le secteur public de la culture subventionnée ne comprend pas ce 2e choc après le confinement de Mars. Notre pratique sanitaire est exemplaire et ne justifie en rien cette mesure radicale. — Nicolas Dubourg (@Dubourg_N) October 14, 2020

