[DATA] Sécurité civile

Sapeurs-pompiers : des interventions en hausse, des budgets en baisse

Publié le 06/11/2020 • Par Alexandre Léchenet Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

T.Pajot /AdobeStock

A partir des chiffres mis en ligne par l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale, la Gazette vous propose de découvrir et de comprendre l’évolution des interventions et des budgets des Sdis.

