Les EPL tiennent bon dans la tourmente et préparent la relance

Développement économique

Publié le 15/10/2020 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France

Les entreprises publiques locales ont tiré les premières leçons de la crise : leurs trésoreries leur permettent de tenir bon majoritairement, sans faire appel à leurs actionnaires publics, pour le moment. Une bonne base pour préparer la relance aux côtés des collectivités.

Tout l’été, la fédération des entreprises publiques locales (FedEPL) a hésité : fallait-il maintenir le congrès annuel prévu à Angers en octobre ? « Nous avons fait ce choix le 8 septembre, explique Jean-Marie Sermier, président de la fédération depuis 2017. Notre équipe a su mettre en place les mesures nécessaires et nous voulions montrer que l’on peut continuer à travailler tout en se protégeant. » Au final, les membres de la fédération ont pu échanger pendant trois jours dans les allées et les salles du centre des congrès d’Angers. L’occasion de tirer un premier bilan de la crise et de préparer la relance.

38 % de pertes en moyenne pour les EPL parisiennes

Si les chiffres ne sont pas consolidés à ce jour, la fédération estime que « l’activité économique ralentie ...