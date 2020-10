Carences managériales

édito [Fonction publique]

Publié le 16/10/2020 • Par Romain Mazon • dans : France

A l’heure où nous écrivons, le gouvernement n’a toujours pas décidé la suspension du jour de carence dans la fonction publique.

A l’heure où nous écrivons, le gouvernement n’a toujours pas décidé la suspension du jour de carence dans la fonction publique. Alors que les contaminations repartent en flèche et que l’exécutif restreint les activités sociales chaque semaine un peu plus, dans un plus grand nombre de villes, il reste, sur le sujet, inflexible. Chaque jour qui passe accroît l’incohérence d’une telle position. Mi-septembre, Amélie de Montchalin assurait ainsi que, si « les conditions venaient à empirer », le gouvernement ne ferait pas un « totem » du jour de carence. Il faut croire que ça n’empire pas encore assez.

Menace sur la santé publique

Le gouvernement ne cille pas non plus quand les acteurs publics locaux – élus employeurs, DRH et syndicats – réclament unanimement cette suspension. Ni même quand l’Association des DRH des grandes collectivités fait valoir, avec d’autres, que son maintien menace la santé publique, puisque « les cas Covid-19 légers et asymptomatiques, du fait de la perte salariale, peuvent être incités à venir travailler et ainsi menacer les nécessités d’isolement ». Dans le même temps, les cas contacts peuvent, eux, être placés en autorisation spéciale d’absence, sans jour de carence…

Ce à quoi s’ajoute une doctrine extrêmement restrictive quant à la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle. En l’état, il « n’y aura quasi aucun dossier dans la fonction publique territoriale », estime Patrick Coroyer, président de l’Association nationale des DRH des territoires.

Une main de fer à ranger

La fermeté du gouvernement, dans son rôle d’Etat employeur, est d’autant plus incompréhensible qu’il ne cesse d’en appeler à l’engagement des agents publics face à la recrudescence de l’épidémie. On a vu posture managériale plus cohérente, et motivante. D’autant plus que, face à la maladie, les fonctionnaires sont loin d’être aussi bien lotis que les salariés du privé ; les discussions sur la très attendue ordonnance consacrée à la protection sociale complémentaire – santé et prévoyance – des agents publics le montrent assez. L’Etat patron serait bien inspiré de montrer aux agents publics son gant de velours, et de ranger sa main de fer au fond de sa poche.