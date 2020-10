Le report des élections régionales et départementales de mars 2021 est dans l’air

Elections régionales

Publié le 16/10/2020 • Par Aurélien Hélias • dans : France

L'exécutif a admis réfléchir au report du scrutin des élections territoriales de mars prochain. Mais il ne le fera qu'à condition d'un certain consensus politique tant autour du principe d'un report que de la nouvelle date retenue : avant ou après la présidentielle 2022 ?...

Le sujet est revenu sur le devant de la scène depuis la tribune de sept présidents de département demandant au Premier ministre de reporter les élections départementales du fait de la crise sanitaire. Et il n’a pas tardé à avoir bien plus d’écho encore après la conférence de presse de Jean Castex sur le mode d’emploi du couvre-feu.

Interrogé sur les conséquences de la deuxième vague de l’épidémie sur la bonne tenue des départementales, mais également des régionales concomitantes de mars 2021, le Premier ministre a officialisé la réflexion de l’exécutif sur un possible report des deux scrutins : « Nous avons reçu pour les départementales des saisines s’interrogeant sur l’impact de la crise sanitaire qui repart. A la fois sur l’organisation des scrutins eux-mêmes, même si ce n’est qu’au mois de mars, mais aussi sur la campagne électorale, a avancé l’ancien maire de Prades. Le président de la République m’a demandé que nous agissions avec méthode et transparence et impartialité ».

Une commission transpartisane pour faire consensus sur une date

Muet la veille sur le sujet, Emmanuel Macron serait ainsi de plus en plus ouvert à l’idée d’un report, à condition d’avoir…

