[Entretien] Radicalisation

« La loi “anti-séparatisme” est un atout pour les élus locaux » – Hakim El Karoui, politologue

Publié le 21/10/2020 • Par Romain Gaspar • dans : Actu experts prévention sécurité, France

J.-C. MARMARA

Le projet de loi sur les séparatismes est-il à la hauteur des enjeux ? Depuis le début de la mandature, Emmanuel Macron tergiverse sur cette question qui divise sa majorité et électrise le débat public depuis plusieurs années. Mais, le 2 octobre, le président de la République a enfin prononcé son grand discours présentant sa doctrine de lutte contre l’islamisme radical. Selon Hakim El Karoui, essayiste et président de l’Association musulmane pour l’Islam de France, le discours d’Emmanuel Macron « va dans le bon sens en ciblant le "salafisme” » et en estimant que « ce n’est pas un problème de laïcité ». Cet entretien a été réalisé avant l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty par un terroriste islamiste vendredi 16 octobre.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Laïcité

Radicalisation

Urbanisme - aménagement