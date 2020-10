Le numérique vert s’arme d’une proposition de loi sénatoriale

Numérique

Publié le 15/10/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Une proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France a été déposée au Sénat et présentée mercredi 14 octobre. Certains articles concernent de près les collectivités.

S’atteler à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France et en finir avec cet angle mort des politiques publiques, c’est l’ambition de la proposition de loi déposée par Patrick Chaize, Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte, respectivement président et rapporteurs de la mission d’information relative à l’empreinte environnementale du numérique.

Le temps presse puisque le numérique, actuellement responsable de 2% des gaz à effet de serre, pourrait atteindre les 7% d’ici 2040, avec des conséquences économiques lourdes : « le coût collectif de notre inaction est spectaculaire, selon la formule de Patrick Chaize : à politiques publiques constantes, il passerait de 1 milliard d’euros aujourd’hui à… 12 milliards en 2040 ! Au-delà de l’état des lieux et du diagnostic précis posé sur cette pollution digitale, les sénateurs veulent offrir des « pistes d’actions, des dispositifs concrets et précis que l’on souhaite soumettre au débat parlementaire », selon les mots de Patrick Chaize. Agir sur la commande publique, écoconcevoir ses services publics numériques, rendre plus sobres ses data center… Voici quelques articles de cette proposition de loi qui concernent de près les collectivités.

Réparation et reconditionnement

Un des leviers importants mis en évidence lors des travaux de la mission d’information est d’allonger la durée de vie des équipements. En effet, la fabrication des équipements numériques est responsable de 70% de l’empreinte carbone du numérique. L’une des solutions passe donc par la commande publique et l’incitation au réemploi, à la réparation et au reconditionnement des appareils. Ainsi, l’article 13 a pour objectif d’« imposer la prise en compte de critères de durabilité des produits dans les achats publics de certains produits numériques, sur la base notamment des critères de l’indice de réparabilité, obligatoire au 1er janvier 2021, puis de l’indice de durabilité à partir du 1er janvier 2024. »

Ecoconception des services numériques

Autre outil très utile pour verdir le numérique – tout en favorisant l’inclusion numérique car un site sobre est souvent plus accessible – : recourir à l’écoconception des services numériques proposés par la collectivité, une idée que porte la communauté GreenIT. L’article 16 propose donc de « rendre obligatoire l’écoconception des sites web et services en ligne publics et des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État. Il créé un pouvoir de sanction associé de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) », qui verrait ainsi ses pouvoirs étendus en la matière.

Des data center plus vertueux

Les data center sont aujourd’hui responsables de 14% de l’empreinte carbone du numérique en France ; ces émissions pourraient croître de 86% d’ici 2040. L’article 21 vient leur assigner des objectifs contraignants, sous la forme d’ « engagements pluriannuels contraignants de réduction de leurs impacts environnementaux. Leur respect serait contrôlé par l’Arcep. L’article 22 conditionne l’avantage fiscal dont bénéficient les centres de données sur la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) à des critères de performance environnementale afin de favoriser la réduction de leur impact environnemental. »

Aménagement numérique du territoire

Des engagements en faveur de la réduction des GES pourraient également s’appliquer aux réseaux de communications électroniques, en vertu de l’article 23, sous réserve toutefois de ne pas nuire à l’aménagement numérique du territoire et aux objectifs du plan France très haut débit. « Ces engagements incluent une planification de l’extinction progressive d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire. »

Cette proposition de loi, qui s’appuie sur les dispositions législatives de la feuille de route pour une transition numérique écologique qui avait été présentée en juin dernier, ne dispose certes pas d’un calendrier précis, mais les sénateurs veulent croire à un alignement des planètes favorables ; le Conseil numérique a rendu des travaux en juillet dernier, et l’Etat se penche lui-même sur le sujet, avec une feuille de route esquissée par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, qui devrait être détaillée d’ici la fin de l’année. « On verra par quel véhicule législatif nous pourrons faire prospérer ces propositions concrètes », a déclaré Guillaume Chevrollier.

Références Proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, 18 pages.