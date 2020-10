Sapeurs-pompiers : la réorganisation des examens et concours adoptée

Sécurité civile

Publié le 14/10/2020

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a finalement adopté, mercredi 14 octobre, le projet de décret fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels. Les syndicats ont obtenu une disposition transitoire qui permettra d’établir un bilan à l’issu des premiers concours.

Après son rejet unanime par les organisations syndicales lors de la session du 23 septembre, le projet de décret fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels a finalement été adopté le 14 octobre par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Un revirement de situation lié à un amendement porté par la CFDT qui a infléchi les positions des syndicats, même s’ils restent « sceptiques ».

Ce texte doit procéder à la refonte des huit décrets fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels des cadres d’emplois des sapeurs et caporaux, des lieutenants, des capitaines, commandants et lieutenants-colonels et de conception et de direction de sapeurs-pompiers professionnels ...