Payer le passage aux urgences : une mesure qui passe mal dans le monde rural

PLFSS 2021

Publié le 15/10/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Le projet de budget pour la Sécurité sociale pour 2021 prévoit le paiement de 18€ pour chaque passage aux urgences qui ne sera pas suivi d'une hospitalisation. Or, dans les déserts médicaux, le manque de généralistes pousse souvent les malades à se rendre à l'hôpital...

« Flagrant délit d’incompétence à lire le rural »: C’est par ces mots que le directeur de l’association des maires ruraux de France, Cédric Szabo, a commencé sur LinkedIn un billet sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021. L’objet de son courroux : l’article 28 qui prévoit le paiement d’une somme forfaitaire pour toute personne qui se rendrait dans un service d’urgences mais ne serait pas hospitalisé ensuite.

Le “ticket modérateur” disparaîtra le 1er janvier 2021 pour laisser la place à ce forfait. L’objectif est de limiter les restes à charge les plus importants et de simplifier le système pour les patients et les établissements de santé, selon l’exposé des motifs du PLFSS.

Quid des déserts médicaux ?