10 conseils pour cultiver en toiture-terrasse

Les potagers en toiture représentent un des enjeux phares pour les villes. Sources de bien-être pour les habitants, ils participent au maintien de la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique.

1. Fixer les objectifs en amont

« Lors d’un projet d’agriculture urbaine en toiture (AUT), la collectivité doit se poser des questions au préalable, notamment sur le rendement envisagé, la visée éducative ou pas, les contraintes techniques du bâtiment, etc. », explique Sophie Rousset-Rouvière, déléguée générale de l’Association française des toitures et façades végétales (Adivet) (1). Une étude de structure permet d’évaluer si le projet peut être mené à bien et de déterminer le type de toiture envisageable.

« On met en place un nouvel espace qui va vivre avec des habitants ...