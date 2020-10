Protection sociale complémentaire : le chantier reprend dans l’urgence

SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Publié le 14/10/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : A la une, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Annoncée comme l’une des priorités d’Amélie de Montchalin, la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires est de nouveau relancée. Un texte devrait être présenté en Conseil des ministres... le 7 mars 2021. D’ici là, syndicats et employeurs doivent rapidement élaborer une feuille de route énonçant ses grands principes.

Etat et collectivités locales

Le chantier de la protection sociale complémentaire est de nouveau sur les rails. La DGAFP a réuni, mardi 13 octobre, les organisations syndicales de l’ensemble de la fonction publique autour de ce dossier brûlant afin d’établir une « feuille de route » qui donnera les grands principes de la réforme avant d’entamer des négociations par versants.

Un tour de chauffe pour les représentants syndicaux qui intervient après la publication, tardive, des rapports de l’IGF, de l’Igas et de l’IGA, le 5 octobre, et dont les préconisations étaient très attendues.

Les inspections ont notamment épinglé des disparités très importantes entre versants s’agissant de la participation employeur, des labellisations trop nombreuses et des offres souvent trop peu lisibles pour les agents.

Reçus par la DGAFP, les syndicats ont été invités à exprimer leurs revendications concernant les contours de la future protection sociale complémentaire : devra-t-elle concerner les

