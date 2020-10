Les études de publics, ça ne s’improvise pas !

Culture

Publié le 14/10/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Le ministère de la Culture (département de la politique des publics et direction générale des patrimoines) a mis en ligne en octobre un « Guide méthodologique des études de publics. » Le document, qui montre combien ce type d’enquête requiert méthode et savoir-faire, donne au lecteur les connaissances de base pour être en mesure d’échanger avec un prestataire.

Rares sont les équipements culturels qui ne se lancent pas un jour ou l’autre dans une étude des publics. Certains en font même régulièrement.

Or il ne s’agit ni d’enquêter pour enquêter, ni de dresser une typologie générale des publics. Il faut, au contraire, poser une question de départ, définir une cible et le type de données attendues, savoir quelle sera l’exploitation des résultats, et prévoir les délais de réalisation de l’étude.

Méthodologie et savoir-faire des enquêteurs

Telles sont les recommandations préalables qui ouvrent le « Guide méthodologique des études des publics », cosigné par le département de la politique des publics et la direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et mis en ligne en octobre 2020.

Ce document montre, s’il en était besoin, que loin de ...

