Gens du voyage : les obligations des communes de moins de 5 000 habitants

Publié le 14/10/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Les communes de moins de 5 000 habitants, bien que non visées par les obligations prévues par la loi du 5 juillet 2000, sont tenues d’une obligation d’accueil minimal. Cette quatrième et dernière analyse de notre série consacrée à la compétence "gens du voyage" des collectivités détaille ces obligations d'accueil et de maintien de l'ordre.

Renaud-Jean Chaussade et Alexis Robbe Avocat et avocat associé, Delsol avocats