RENCONTRE D'ACTUALITÉ DU CLUB FINANCES

PLF 2021 : un budget bouleversé par le Covid-19

Publié le 14/10/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, CR des rencontres du Club Finances, France

D.R.

En plein bouleversement des budgets locaux à cause du Covid-19, le projet de loi de finances pour 2021 acte la baisse des impôts de production. A l'occasion de la traditionnelle Rencontre d'actualité du Club Finances, mardi 6 octobre, intervenants et participants ont échangé sur leurs décryptages, inquiétudes et revendications sur ce budget 2021.

