« Faire avancer la vision d’une forêt urbaine à l’échelle territoriale »

La place de la forêt en ville, l'intérêt des collectivités pour ce concept, l'expérience de Bordeaux Métropole… Entretien avec Élisabeth Fournier, coordinatrice paysage et nature à Bordeaux Métropole, administratrice d’Hortis.

La forêt urbaine a-t-elle sa place en ville ?

Je dirai avant tout que la nature en ville, de par les services écosystémiques qu’elle rend en matière de biodiversité, d’adaptation au changement climatique (puits de carbone, rafraîchissement urbain), pour la santé humaine et l’inter-sociabilité jouera un rôle de plus en plus crucial sur les territoires urbanisés. Mais cela s’entend largement, qu’il s’agisse de prairies, de parcs et squares ou de forêts. La forêt urbaine n’est pas tant un objet en soi plutôt qu’une notion inclusive, illustrée par la ...