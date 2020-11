Des forêts urbaines en germe

Des projets de forêt urbaine émergent, notamment des microforêts participatives inspirées de la méthode du japonais Miyawaki. Cette nouvelle tendance est également l’opportunité de développer une trame verte urbaine riche en services écosystémiques.

Bientôt des forêts urbaines plantées en plein Paris, sur le parvis de l’hôtel de ville ou de la gare de Lyon. L’annonce faite en 2019 par Anne Hidalgo semble à première vue tenir de l’utopie urbaine ou d’une communication zélée… « En écologie, il y a des effets de mode. On a eu les toitures végétalisées, les ruches en ville, les jardins partagés, les potagers et maintenant les forêts urbaines. En termes de définition, on ne peut pas parler de forêt sous une superficie de 0,5 ha. La notion de sol vivant est également fondamentale. Seuls des arbres plantés en pleine terre, en continuité avec la roche mère et ...