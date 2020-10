Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Recruter un médecin en centre de santé en 7 étapes

offre de soins

Recruter un médecin en centre de santé en 7 étapes

Publié le 14/10/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Domaine public

De plus en plus souvent confrontées à l'insuffisance de l'offre de soins sur leur territoire, nombreuses sont les collectivités qui s'engagent dans la création de centres de santé. Les médecins destinés à assurer des consultations régulières au sein des centres de santé doivent être employés en qualité d'agents contractuels, et non de vacataires. Leur recrutement doit être effectué selon la procédure issue du décret du 19 décembre 2019 relatif aux emplois permanents ouverts aux agents contractuels. Explications en 7 étapes clés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique

Santé