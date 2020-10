Grenoble, élue « Capitale verte européenne 2022 »

La dernière publication de Vélo et Territoire confirme la forte hausse de la pratique du vélo sur l'année écoulée et depuis le déconfinement. A voir, ensuite, si la météo moins clémente mettra un coup de frein à cette tendance. ...

Un Français sur trois serait prêt à passer à la voiture électrique et le parc automobile pourrait compter plus d’un million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en 2022. Le gouvernement veut atteindre l’objectif présidentiel des 100 000 bornes ...