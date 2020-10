Accueil

100 000 bornes de recharge publiques : l’Etat accélère le calendrier

Publié le 13/10/2020 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la une, France

Philippe Halle/Adobestock

Un Français sur trois serait prêt à passer à la voiture électrique et le parc automobile pourrait compter plus d’un million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en 2022. Le gouvernement veut atteindre l’objectif présidentiel des 100 000 bornes de recharge fin 2021, avec un an d’avance.

