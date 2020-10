Quels leviers pour rapprocher la police et la population ?

Sécurité locale

Publié le 13/10/2020 • Par Mathilde Elie • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Lors de la seconde journée des Assises de la sécurité des territoires du Forum français pour la sécurité urbaine, Paul Quin, adjoint à la sécurité de la ville de Mulhouse, a rappelé l’importance de l’adaptation locale des objectifs de sécurité et des instances partenariales afin de répondre aux besoins spécifiques des territoires et ainsi rendre un service efficace aux citoyens. En ce sens, les Groupes de partenariat opérationnels semblent être l’outil adéquat.

« Redonner à la police une mission première de service aux citoyens. » C’est l’un des objectifs fixés dans le Livre blanc pour la sécurité des territoires rédigé par le Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU). Mardi 13 octobre, le sujet était au centre des discussions pour la seconde journée des Assises de la sécurité des territoires de l’association qui réunit une centaine de villes.

Dans un système de co-production de sécurité où les partenaires sont nombreux, comment renforcer les collaborations entre les acteurs ? Comment les collectivités peuvent elles s’associer pour améliorer les relations entre police et population partant du principe que les maires sont au cœur de ce réseau ? Autant de questions qui interrogent les élus locaux et les acteurs de la sécurité et de la ...