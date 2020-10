Egalité femmes-hommes : les collectivités s’engagent

égalité

Publié le 13/10/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France, Toute l'actu RH

A l’occasion de la 5e journée des Territoires franciliens pour l'égalité, le Centre Hubertine Auclert a organisé, en partenariat avec le CNFPT, plusieurs tables rondes pour recueillir les différents retours d’expérience des collectivités engagées sur ce sujet. L’opportunité pour les élus comme pour les agents de faire remonter et découvrir des bonnes pratiques.

Elles étaient douze en 2015, elles sont désormais 66 collectivités locales en 2020 à faire partie du réseau Territoires franciliens pour l’égalité (TFE) du Centre Hubertine Auclert.

« Au lendemain des municipales 2020, nous assistons à un engouement indéniable et transpartisan. Le clivage gauche-droite n’a plus lieu d’être quand il s’agit de permettre aux femmes comme aux hommes de bénéficier des politiques publiques à égalité », souligne Marie-Pierre Badré, adjointe au maire de Couilly-Pont-aux-Dames, conseillère régionale et déléguée spéciale à l’égalité femmes-hommes de la région Ile-de-France, et présidente du Centre Hubertine Auclert.

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers