Le Parlement sera-t-il associé aux travaux portant sur la nouvelle définition de la ruralité ?

Ruralité

Publié le 13/10/2020

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales : L’Insee a effectivement mis en place récemment un groupe de travail chargé de proposer une définition statistique des espaces ruraux. Cela fait suite aux recommandations contenues dans le rapport sur l’agenda rural présenté à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en juillet 2019.

En effet, la mission a exprimé le souhait que l’Insee propose une approche nouvelle des espaces ruraux, qui ne soit pas en négatif de la définition de l’urbain, qui combine les critères de densité et ceux de nature fonctionnelle, et qui permette de traiter du continuum entre les espaces les plus urbanisés et les espaces les plus isolés et peu peuplés. Par ailleurs, la mission plaide également «pour la définition d’une géographie prioritaire des territoires ruraux».

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le groupe de travail piloté par l’Insee n’a pu se réunir qu’une fois, en février. Il est composé de l’Insee, des services statistiques ministériels concernés (dont celui de la direction générale des collectivités locales), de l’agence nationale de la cohésion des territoires, de représentants des associations d’élus (Association des maires ruraux de France, Association des maires de France notamment), et de chercheurs en géographie. Les travaux de ce groupe de travail ont pour objectif de proposer une approche statistique de l’espace rural.

L’Insee pilote et anime ces réflexions dans une optique de nature technique, sur le plan d’un zonage utilisant des critères quantifiables en termes géographiques et statistiques. Ces dimensions font appel à des travaux mis en œuvre par des techniciens de différents horizons organisés dans le cadre de la statistique publique en conformité notamment avec les principes du code des bonnes pratiques statistiques définies au niveau européen dont celui de l’indépendance professionnelle. Cette approche technique se distingue du travail de définition des zones d’intervention des politiques publiques dans l’espace rural qui appartient au Parlement.

Le Parlement sera ainsi associé aux travaux menés dans le cadre de l’élaboration d’une géographie prioritaire des espaces ruraux. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales portera une attention particulière à l’implication pleine et entière de la représentation nationale lorsque ces réflexions seront menées.