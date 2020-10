Quand la géolocalisation redynamise des commerces de centre-ville

[Start-up] Développement local

Publié le 23/10/2020 • Par Sophie Le Renard • dans : France, Innovations et Territoires

Les données de géolocalisation récupérées par la start-up Mytraffic sont analysées pour déterminer les flux piétons à l’échelle d’un commerce, d’une rue, d’une ville… Il s'agit là d'une connaissance fine de l’attractivité commerciale notamment en centre-ville. Une information essentielle pour les enseignes mais aussi les acteurs publics. Les données de géolocalisation sont aujourd’hui anonymes, mais il existe un risque lié à une évolution non maîtrisée de l’intelligence artificielle.

« Combien de personnes passent devant ma vitrine ? Cette question simple est celle que se posent la plupart des commerçants. Nous essayons ainsi de comprendre les flux, à une échelle la plus précise possible. Ces données n’existaient pas », affirme Grégoire de Laval, vice-président de Mytraffic, chargé du secteur public. Fondée fin 2015, la start-up achète de façon anonyme les informations de géolocalisation issues des téléphones mobiles et des applications, les analyse et organise en parallèle des comptages sur place.

Enseignes clientes

Un an de recherche en matière d’intelligence artificielle a été nécessaire à Hakim Saadaoui et Gautier Machelon, les deux fondateurs, pour savoir quel type de data pouvait être exploitée, comment la récupérer et quelle analyse pouvait en être faite. Pour ...

