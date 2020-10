Sécurité locale

Téléchargez le « contrat de sécurité intégrée » de Toulouse

Trois jours après la signature du premier "contrat de sécurité intégrée" entre le Premier ministre et le maire de Toulouse, le Club prévention sécurité de la Gazette met en ligne le document. Il détaille les engagements réciproques en matière de moyens policiers et judiciaires mais également dans le champ de la politique de la ville, de prévention de la délinquance et de la radicalisation. A télécharger.

