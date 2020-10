CNFPT/Inet : adaptation des concours et formations en période trouble

CNFPT/Inet

Publié le 14/10/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le 19 octobre débutent des formations de l'Institut national des études territoriales (Inet) en 100% distanciel, jusqu'en février 2021. L'occasion de revenir avec François Deluga, président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et Franck Périnet, directeur de l'Inet, sur les conditions particulières actuelles d'organisation des concours (notamment des oraux) et des formations.

Chiffres-clés 2 mois le CNFPT estime "ne pas être en mesure de rattraper avant fin 2020 toutes les sessions de formations qui n’ont pu être effectuées en raison de la crise sanitaire, ce qui allège ses charges budgétaires annuelles". Aussi son conseil d'administration du 14 octobre a décidé de ne pas percevoir les cotisations obligatoires des collectivités durant 2 mois, novembre et décembre 2020.

La dévaluation des concours et des formations en pleine crise sanitaire. C’est la grande crainte des agents et fonctionnaires en devenir face à des conditions d’épreuves et d’enseignements inédites.

Il y a quelques semaines, la DGAFP avait publié une note détaillant ses recommandations. Tout candidat ne respectant pas les consignes peut être exclu, prévenait la direction générale. Un arrêté publié le 9 octobre dernier est ensuite venu adapter les épreuves d’admission de la session 2020 des concours d’entrée à L‘ENA.