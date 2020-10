«Est-il sain de faire perdre le lien entre le contribuable et le territoire ?»

Dossier (3/5) Fiscalité

Publié le 15/10/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le directeur des études de La Banque postale, ­Luc Alain ­Vervisch, s’interroge sur les effets que pourraient avoir sur les ressources fiscales et les politiques publiques la suppression de la CVAE régionale et la diminution du foncier bâti des entreprises pour le bloc local.

Les régions ont-elles bien fait de troquer leur part de CVAE contre une part de TVA ?

Les régions partent de l’idée que, sur le long terme, la croissance de la TVA présente un certain nombre de garanties. Le raisonnement se tient s’il n’y a pas de nouvelle crise. Le rebond potentiel de la TVA lié à la reprise économique devrait être bénéfique pour les régions. Cependant, il y a une contradiction entre assumer une compétence de développement économique et élaborer des schémas régionaux qui sont censés avoir des effets et ne pas en tirer les avantages territoriaux. Quand vous avez une compétence qui n’est pas sanctionnée, au moins partiellement dans ses résultats, ce n’est pas la meilleure façon de la valoriser.

Une explication vient peut-être de la difficulté, pour les régions, d’imaginer de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite