Centralisation de la TCFE : un levier fiscal en moins, une recette en plus

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit dans son article 13 une réforme de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE). Une mutation qui sous couvert de simplification rogne à nouveau le levier fiscal local et limite les capacités d’intervention des collectivités.

A la lecture de l’exposé de motifs de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2021, les collectivités bénéficiaires de la TCFE (Taxe sur la consommation finale d’électricité ), vont avoir, avec la réforme annoncée, une majoration de la taxe et une réduction de leurs coûts de gestion (10 M€ pour les départements et 20 M€ pour le bloc communal). Une réforme bénéfique donc qui « prévoit de simplifier la taxation de l’électricité et de regrouper la gestion de ces taxes dans un guichet unique à la DGFiP ».

Actuellement, trois taxes cohabitent, la part de l’Etat, la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (TICFE, 7,7 milliards) et les deux parts affectées aux collectivités qui s’élèvent à 2,3 milliards d’euros en 2019. La TICFE, la taxe communale (TCCFE ) et la taxe départementale (TDCFE) ont chacune leurs propres règles du jeu : assiette, tarif / Mwh, réductions…A la lecture du document intitulé « Evaluations préalables des articles du PLF 2021 », le constat est sévère : empilement des taxes, démultiplication des systèmes de collecte et des contrôles conduisant à un système coûteux en gestion… En réunissant les trois composantes de la taxe sur l’électricité au sein d’un dispositif commun de gestion, la réforme va « rendre plus équitable la grille tarifaire au moyen d’un tarif unique de taxation au niveau national ». Un tarif unique de taxation ?

Un levier fiscal en moins

Aujourd’hui, les taxes locales sur la consommation finale d’électricité sont obtenues en appliquant au tarif défini par l’Etat, un coefficient multiplicateur voté par les assemblées délibérantes des collectivités. Ce coefficient évolue en sein d’un couloir et depuis 2016, les valeurs à choisir sont limitativement définies, les communes et EPCI sont tenus de choisir parmi six valeurs (0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50). Un calcul qui dès 2021 sera jeté aux oubliettes. «Sous couvert de rationaliser le mode de recouvrement, l’Etat a décidé un taux unique voté par le Parlement » décrypte le député Charles de Courson. « Ce qui signifie une nouvelle perte d’autonomie fiscale des collectivités. Cette réforme est une petite brique supplémentaire au mouvement de nationalisation des impôts» s’insurge le vice-président de la commission de finances de l’Assemblée nationale. Plusieurs amendements ont été déposé contre cette réforme dont un par Charles de Courson. Les deux amendements visant à supprimer l’article 13 ont été rejetés par la commission des finances de l’Assemblée.

Des ressources supplémentaires sur trois ans

La réforme va s’appliquer progressivement. Au premier janvier 2021, les tarifs de la TDCFE seront harmonisés et la première étape de l’uniformisation des tarifs de TCCFE sera engagée avec la suppression du tarif nul et du tarif égal à 24 % du tarif maximum. Au premier janvier 2022, ce sera la deuxième étape de l’uniformisation de la TCCFE avec la suppression du tarif égal à 47 % du tarif maximum. Enfin, le premier janvier 2023, la gestion de l’ensemble de l’accise sera unifiée avec la suppression des tarifs de la TCCFE égaux à 71 % et 94 % du tarif maximum.

Selon les évaluations préalables du PLF, cette réforme devrait apporter de nouvelles recettes aux collectivités : près de 4 M€ par an pour les départements et près de 190 M€ sur trois ans pour le secteur communal. « Aucune étude d’impact n’a été faite, on avance masqué sans aucune concertation ni réflexion sur l’incidence sur les consommateurs. Quant à dire que cette réforme est un moyen d’augmenter les recettes, c’est à pleurer ! » rajoute le député.

La transition écologique : une responsabilité des territoires

Pour le directeur général d’Amorce, Nicolas Garnier, cette réforme ne va pas dans le sens de l’histoire. « D’un côté, le gouvernement reconnaît que la transition écologique doit se faire au niveau des territoires, de l’autre, il recentralise les outils dont disposent les collectivités ». Les marges de manœuvre des collectivités sont déjà réduites : un tarif pour le financement de la distribution défini au niveau national, un concessionnaire imposé qui assure la gestion et l’aménagement du réseau de distribution d’électricité, un contrat entre ce concessionnaire et les collectivités propriétaires du réseau défini au niveau national, il restait la TCFE qui permettait aux collectivités d’agir hors de cette centralisation. Et d’ajouter : « la réforme pertinente est ailleurs. Amorce milite depuis des années pour qu’une part de la TCFE soit affectée à la transition écologique. Si pour les syndicats d’électricité, la TCFE est affectée au budget, pour les collectivités, la taxe n’est pas fléchée sur les politiques énergétiques locales même si un certain nombre d’agglomérations a déjà passé le pas ».