Contrats de sécurité intégrée : l’Etat apporte des précisions

Sécurité locale

Publié le 12/10/2020 • Par Mathilde Elie • dans : Actu experts prévention sécurité, France

A l’occasion de la première journée des Assises territoriales de la sécurité du Forum français pour la sécurité urbaine, des précisions ont été apportées sur le nouveau Contrat de sécurité intégrée, présenté et signé vendredi 9 octobre à Toulouse. Il est question de sa conditionnalité et son articulation avec les structures existantes.

C’est le dernier né dans la famille, très nombreuses, des instances partenariales dédiées à la sécurité et à la prévention de la délinquance : le contrat de sécurité intégrée. Lundi 12 octobre, il a occupé une large part des discussions lors de la première journée des Assises territoriales de la sécurité du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU).

Et pour cause, il a créé la surprise lorsqu’il a été présenté et signé par le Premier ministre Jean Castex à Toulouse et le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc, vendredi 9 octobre. « Ce n’est pas un exemple ultime de concertation et d’échange avec les élus locaux, tacle le président du FFSU, Roger Vicot, maire de Lomme et vice-président de la Métropole européenne de Lille. Nous avons découvert totalement, d’un coup d’un seul, l’existence ...