Tour de France de la pratique du vélo

La dernière publication de Vélo et Territoire confirme la forte hausse de la pratique du vélo sur l'année écoulée et depuis le déconfinement. A voir, ensuite, si la météo moins clémente mettra un coup de frein à cette tendance.

Le bulletin de l’association Vélo et Territoires, publié fin septembre, consacré à la pratique du vélo depuis le déconfinement confirme la hausse constatée cette année. Par rapport à la même période de l’an dernier, les 182 compteurs représentatifs pris en compte pour cette étude ont enregistré une augmentation de 10%. Hors confinement, elle atteint même 29%.

De tels chiffres s’expliquent évidemment par la défection des transports en commun, l’émergence de nombreuses pistes cyclables et une météo très clémente. Pour autant, note encore cette étude, l’arrivée de la pluie et la baisse des températures, fin septembre, n’a pas enrayé la tendance : sur la semaine en question, on enregistrait encore une augmentation de 29% par rapport à la semaine précédente.

Pour illustrer son étude, Vélo et Territoire a fourni les chiffres de quelques villes et métropoles jugées représentatives. L’infographie ci-dessous (loin d’être exhaustive) en présente les résultats. Les chiffres exposés représentent, en pourcentages, l’augmentation constatée en une année. Le détail de la fréquentation moyenne de ces villes et toute l’étude est à retrouver ici.