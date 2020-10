L’accessibilité des personnes à mobilité réduite (3) : les maisons individuelles

FICHE PRATIQUE TECHNIQUE

réagir Andrey Popov / AdobeStock

La loi Handicap n° 2005-102 du 11 février 2005 rend obligatoire l’accessibilité des locaux d’habitation neufs et dans certains cas, des locaux d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux. L’arrêté du 24 décembre 2015 définit les conditions requises pour que l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs et les maisons individuelles soit validée. L’objectif de ces textes est de donner aux personnes handicapées les mêmes possibilités de se loger que les personnes valides. Toutes les habitations devront ainsi être adaptées aux différents types de handicap afin d’offrir à tous un même choix de lieu de vie. Cette fiche fait suite à celle concernant les bâtiments collectifs et concerne les caractéristiques d’accessibilité applicables aux maisons individuelles.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Accessibilité handicapés

Urbanisme - aménagement