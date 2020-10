Politique de la ville : Nadia Hai précise sa feuille de route

Budget 2021

Publié le 12/10/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Priorité à l'emploi, à l'éducation et à la rénovation urbaine : c'est ainsi que Nadia Hai, ministre de la Ville, a présenté sa feuille de route, le 8 octobre, aux membres de la délégation aux collectivités locales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale. L'action sur ces trois axes va prendre la forme d'un renforcement de dispositifs existants avant la crise sanitaire ou créés à cette occasion. Revue de détails.

« Il faut du concret », du visible : c’est en répétant plusieurs fois cette philosophie d’action que Nadia Hai, ministre de la Ville, a précisé sa feuille de route, le 8 octobre, en visioconférence avec les membres de la délégation aux collectivités locales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale.

Cette feuille de route repose sur un budget du programme 147 – celui fléché politique de la ville – qui « atteint plus d’un demi-milliard d’euros », soit une hausse de 46 M€ par rapport à l’an passé. L’objectif est « d’accélérer et intensifier l’action du gouvernement sur trois axes prioritaires : l’éducation, l’emploi et le renouvellement urbain ».

Premier axe : l’emploi

Comme elle l’avait annoncé ...