Police municipale

A quoi ressemble la police municipale des villes moyennes ?

Publié le 12/10/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alors que de plus en plus de villes augmentent les effectifs de leur police municipale et les dotent de toujours plus de moyens, l’association Villes de France vient de publier les résultats de sa 5e enquête « Panorama de la police municipale ». L’étude apporte un éclairage chiffré sur les évolutions récentes des polices municipales dans une cinquantaine de communes de 15 000 à 150 000 habitants.

Sécurité publique