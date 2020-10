Comprendre la filière REP emballages pour améliorer son fonctionnement

C'est l'objectif de la première fiche publiée par le Cercle national du recyclage. Présenter les résultats de la filière « emballages ménagers » en 10 pages mais surtout faire des propositions pour les améliorer : objectifs de recyclage (foyer et hors foyer), couverture des coûts de collecte et de traitement, extension des consignes de tri, importance des éco-modulations... Décryptage.

S’il existe aujourd’hui 10 filières REP (responsabilité élargie des producteurs) dont l’activité concerne le service public, il faut reconnaître qu’elles sont très diverses quant à leur organisation, et aux éco-organismes (fonctionnement, statut juridique, leur contrôle, etc). C’est pourquoi, pour mieux comprendre leur fonctionnement et suivre leurs résultats, le CNR (Cercle National du Recyclage) a élaboré une série de fiches présentant de façon synthétique son analyse de l’atteinte des objectifs mais aussi (et surtout) un ensemble de propositions pour améliorer les dispositifs existants. Il vient de publier la première de cette ...