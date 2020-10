Accueil

Commande publique : des grands opérateurs du numérique public s’associent

Publié le 09/10/2020 • Par Alexandra Caccivio • dans : France

Les groupements d'intérêt public Territoires Numériques et Maximilien, qui comptent ensemble plus de 4 000 adhérents (essentiellement des collectivités locales à qui ils proposent des services numériques mutualisés), ont signé un partenariat. Une première qui vise à partager les expertises et à mutualiser les investissements. Territoires Numériques et Maximilien font un appel du pied pour que d'autres les rejoignent.

