Un mandat pour accéder à la maturité numérique

Publié le 09/10/2020 • Par Romain Mazon • dans : France

A la veille du Congrès des élus au numérique organisé par Villes internet, au Sénat, le 12 octobre, La Gazette et l'association ont réuni leur expertise pour réaliser un guide de l'élu dans une France numérisée. Consultez-le dans sa version feuilletable.

fondatrice et déléguée générale de Villes Internet

Le mandat qui s’ouvre pour les élus locaux doit être, s’agissant de la prise en main des enjeux numériques, celui de la maturité. Nos sociétés, et nos villes, sont submergées par les impacts des usages numériques, et par l’infrastructure toujours plus dense qui les rend possibles.

L’action publique elle-même est directement transformée : pendant que ses usagers attendent la même fluidité des services publics en ligne que celles qu’ils rencontrent sur les plateformes d’e-commerce ou leurs réseaux sociaux, les décideurs publics, eux, doivent gérer cette part importante de la population qui ne peut suivre le rythme, créant un nouveau ghetto social qui n’a rien de virtuel.

Dans le même temps, les acteurs publics peuvent voir contester leur choix d’organisation du territoire (urbanisme, déplacements…) par les usages permis par des plateformes mondiales de livraison de repas à domicile, de VTC, ou d’aide à la conduite. A tel point que peut légitimement se poser la question de la capacité des citoyens, et de leurs représentants élus, à garder la main sur la vie locale.

Montée en compétences

L’ampleur des questions soulevées par la révolution numérique impose donc aux élus locaux de passer d’un amateurisme éclairé à la généralisation d’une montée en compétences qui leur permettra, de l’équipement des écoles à la dématérialisation des procédures, en passant par le développement d’un numérique responsable, à véritablement conserver le pilotage de leurs territoires.

C’est avec cet objectif que La Gazette des communes et l’association Villes internet ont réuni leur expertise pour vous proposer ce guide de l’élu dans une France numérisée. Il permettra à chacun.e de mesurer, dans chaque secteur, comment les outils et usages numériques entrent en résonnance avec l’action publique, parfois jusqu’à la perturber.

Il complète ainsi la démarche engagée par Villes internet depuis 2 ans, avec la création du Congrès des élus au numérique. Lieu de réflexion, mais aussi de prise de position, le Congrès, dont l’édition 2020 se tient au Sénat ce 12 octobre, ouvre un débat entre élus, afin de donner un sens à leurs choix technologiques qui sont avant tout des choix politiques. Et leur permet de dessiner les sociétés locales en devenir pour une démocratie assumée dans les valeurs républicaine de liberté, de solidarité et d’égalité.

