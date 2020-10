Politique publique de la donnée : tant de freins à lever

Données ouvertes

Publié le 09/10/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

La mission politique publique de la donnée a rendu un premier rapport d’étape publié jeudi 8 octobre. Cette mission emmenée par le député (LREM) Eric Bothorel travaille sur l’ouverture des données et codes sources publics ainsi que sur les données d’intérêt général. La mission lance également une consultation pour que chacun puisse contribuer à libérer le potentiel de la donnée.

Dans la course de fond pour la transparence des données et des codes sources, c’est un pas de plus qui a été franchi, jeudi 8 octobre, avec la parution du rapport d’étape de la mission politique publique de la donnée.

Sur demande du Premier ministre, cette mission qui compte à sa tête le député Eric Bothorel (LREM), et qui associe Stéphanie Combes, présidente du Health Data Hub, et Renaud Vedel, coordinateur national pour la stratégie en intelligence artificielle, s’attaque à deux volets essentiels : l’ouverture des données et codes sources publics, ainsi que les données d’intérêt général.

Dans son rapport d’étape de 39 pages, la mission revient sur ce que recouvre la politique publique de la donnée, sur la réglementation existante en France, donne des exemples de ce qui se fait à l’étranger et, surtout, identifie un certain nombre de blocages et de freins de différentes natures.

Un changement de paradigme qui doit encore être suivi d’effets

Le changement de paradigme opéré par la loi pour une République numérique en 2016 a induit plusieurs conséquences pour les données, avec entre autres « la publication par défaut des documents administratifs et notamment des bases de données (…), l’ajout des codes source à la liste des documents administratifs, la possibilité pour un usager de demander les principales règles d’un algorithme utilisé dans le cadre d’une décision administrative…

Sur ce dernier point, il convient d’ailleurs de rappeler que depuis le 1er juillet 2020, les collectivités locales de plus de

Références Rapport d'étape de la mission politique publique de la donnée, 39 pages.

