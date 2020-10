Référentiel national de compétences de sécurité civile : premiers secours de niveau 1 et 2

Sapeurs-pompiers

Publié le 09/10/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un arrêté du 29 septembre modifie la liste des titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement » premiers secours en équipe de niveau 1 » mentionnés à l’article 4 de l’arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement «premiers secours en équipe de niveau 1» : en sont donc titulaires « les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires du bloc de compétences “Agir en qualité d’équipier prompt-secours” défini dans les référentiels nationaux d’activités et de compétences et les référentiels nationaux d’évaluation de l’emploi opérationnel d’équipier prévus à l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2019 et publiés sur le site internet du ministère de l’intérieur ».

Un second arrêté du 29 septembre modifie également la liste des titulaires, par équivalence, de l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » mentionnés à l’article 4 de l’arrêté du 14 novembre 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement «premiers secours en équipe de niveau 2» : en sont donc titulaires « les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires du bloc de compétences “Agir en qualité d’équipier secours d’urgence aux personnes” défini dans les référentiels nationaux d’activités et de compétences et les référentiels nationaux d’évaluation de l’emploi opérationnel d’équipier prévus à l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2019 et publiés sur le site internet du ministère de l’intérieur ».