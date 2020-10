Christian Gravel, nouveau pilote de la prévention de la délinquance et de la radicalisation

Un haut-fonctionnaire à la barbe tendance, spécialiste de la communication gouvernementale et passionné d’arts martiaux. Voici le portrait atypique du nouveau secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, Christian Gravel, nommé par un décret présidentiel en date du 8 octobre 2020.

Le poste était vacant depuis le départ en juillet de Frédéric Rose, appelé en juillet au cabinet de la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, puis à l’Elysée, comme conseiller Intérieur.

L’arrivée de Christian Gravel à la tête du bras armé de la lutte contre la radicalisation intervient huit jours après que le président de la République a annoncé la présentation d’un projet de loi sur les séparatismes le 9 décembre prochain en conseil des ministres. Un texte polémique mais bien accueilli par les élus locaux dont la rédaction et le portage tombent directement dans l’escarcelle du SG-CIPDR, qui joue un rôle moteur dans la politique gouvernementale de prévention de la radicalisation.

Christian Gravel sera également en première ligne dans le pilotage de la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance, qui, après plusieurs ratés, devrait faire l’objet d’un lancement officiel dans les jours qui viennent. Cette stratégie, attendue depuis trois ans par les élus locaux et validée depuis l’été 2019, aurait subi un petit lifting, en intégrant des mesures liées à la citoyenneté et à la pauvreté.

Le secrétaire général aura également vocation à diriger l’action de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), rattachée depuis le 1er janvier au SG-CIPDR.

Sur ces dossiers d’actualité, le préfet Gravel sera placé sous la houlette de la ministre, Marlène Schiappa, qui est à l’origine de sa nomination.

Un proche de Manuel Valls issu du premier cercle

Diplômé de sociologie et de sciences politiques, Christian Gravel a fait ses classes auprès de Manuel Valls, qu’il a rencontré en 1999 à Matignon, lorsque ce dernier était le puissant porte-parole de Lionel Jospin. Il fut ensuite pendant dix ans, entre 2002 et 2012, son directeur de la communication puis directeur de cabinet à la mairie d’Evry, avant d’être recruté par François Hollande pour gérer ses relations publiques pendant la campagne présidentielle, puis à l’Elysée, sous la coupe d’Aquilino Morelle, « la plume » du chef de l’Etat.

En 2014, il prend la direction du Service d’information du gouvernement, institution placée sous la tutelle du Premier ministre, Manuel Valls. C’est là qu’il conçoit le projet stop-djihadisme.gouv.fr destiné à sensibiliser et alerter face à la radicalisation islamiste.

« Un soldat, un samouraï »

En 2017, il devient le premier secrétaire général d’aide aux victimes, auprès de la secrétaire d’Etat Juliette Méadel. Le premier et le dernier car le poste, créé pour pallier un manque aux lendemains des attentats de 2015, est supprimé lors de l’alternance. Il est nommé préfet le 5 mai 2017 et devient conseiller aux affaires de sécurité à la Dilcrah (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT).

En 2020, il rejoint le secrétariat général du ministère de l’Intérieur, où il occupe les fonctions de haut-fonctionnaire de défense adjoint. Il y est responsable du secret défense du ministère, de la sécurité des systèmes d’information ainsi que du réseau territorial d’intelligence économique.

Présenté dans la presse comme un « un soldat, un samouraï » par son mentor, Manuel Valls, ce passionné d’arts martiaux est aussi un ancien champion de viet vo dao, le kung-fu vietnamien, et adepte de MMA (mixed martial arts), nouvelle appellation du controversé « Free Fight », qui se caractérisait par une absence de règles lors des combats.