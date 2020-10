Accès aux soins : les Français plébiscitent la télémédecine et les maisons de santé

Lutte contre les déserts médicaux

Publié le 09/10/2020 • Par Mariette Kammerer • dans : France

Maisons de santé, partage de compétences, télémédecine : les Français sont favorables à ces solutions qui facilitent l'accès aux soins dans un contexte de pénurie de médecins, selon le baromètre 2020 de la Mutualité française.

« Accès aux soins : les inégalités territoriales ne sont pas une fatalité » titre le baromètre annuel de la Mutualité française. L’édition 2020, réalisé fin août à un moment d’accalmie de l’épidémie Covid, révèle des évolutions notoires sur la perception du système de santé. « Les Français paraissent plus confiants dans leur système de santé : 70% estiment qu’il fonctionne bien (+7% en un an), et 63% estiment qu’il permet à tout le monde de se soigner (+11% en un an) », rapporte Séverine Salgado, directrice Santé à la Mutualité Française.

Néanmoins, les professionnels de santé, interrogés pour la première fois, sont beaucoup plus critiques. Ils évoquent « une déresponsabilisation des patients », une ...

