Le pot de yaourt est-il soluble dans l’économie circulaire ?

Le consortium PS25 veut créer une filière française du recyclage de polystyrène. L’enjeu : trouver un débouché plus satisfaisant aux 100 000 tonnes de pots de yaourts et autres barquettes de viande des poubelles jaunes.

L’extension des consignes de tri se poursuit. La moitié des Français peut désormais jeter l’ensemble de ses emballages dans une poubelle jaune. En attendant la généralisation annoncée d’ici 2023. Dans ce nouveau gisement : des pots de yaourts, des barquettes et autres boîtes d’œufs qui ont comme caractéristique commune l’intégration de polystyrène (PS) sous différentes formes. La gestion de leur fin de vie est à ce jour peu satisfaisante. Pour les recycler, « il existe des usines en Allemagne et en Espagne où la collecte a commencé plus tôt qu’en France », souligne Sophier Genier, directrice du service recyclage de Citeo. L’éco-organisme vient de s’associer à plusieurs syndicats professionnels et entreprises pour créer le consortium PS25 dont l’objet est de trouver une alternative ...