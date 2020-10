La discrimination positive au menu de la réforme de la haute-fonction publique

Haute fonction publique

Publié le 08/10/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le gouvernement distille ses intentions dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique. Une suggestion de la mission Thiriez a la faveur de la ministre de la Transformation et de la fonction publiques : la création de voies d'accès spécifiques pour les candidats de condition modeste aux concours d'entrée. L'identification des potentiels et la préparation aux concours internes sont d'autres sujets sur la table.

Une rencontre avec les représentants des anciens élèves de l’ENA, des directeurs d’hôpitaux et des administrateurs territoriaux et une autre avec les présidents de l’association la Cordée et les co-présidents de l’association article 1 lundi, une visioconférence avec les parlementaires de la majorité puis une réunion de travail avec la DGAFP mercredi… L’agenda de la semaine d’Amélie de Montchalin était placé sous le signe de l' »égalité des chances ».

Dans une interview au Monde du 7 octobre, la ministre de la Transformation et de la fonction publiques fait la promesse que des voies d’accès spécifiques seront ouvertes pour les candidats de condition modeste aux concours d’entrée des écoles de service public ...

