Sanary-sur-Mer : le maire condamné pour six délits d’atteintes à la probité

Publié le 08/10/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, Jurisprudence

Prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme ... A Sanary-sur-Mer, le maire a été reconnu coupable de six délits et condamné à un emprisonnement de trois ans, à la confiscation des biens immobiliers et à la privation de ses droits civils et civiques pour une durée de cinq ans.