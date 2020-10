Démocratie participative : autopsie d’un échec collectif

FACE-À-FACE

Publié le 16/10/2020 • Par Brigitte Menguy Romain Gaspar • dans : France

­A l’heure où le gouvernement enterre une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, malgré les promesses ­d’Emmanuel ­Macron, La Gazette dresse le bilan de la démocratie participative en France, avec les témoins des deux dernières grandes concertations nationales. Entre désenchantement et inquiétudes.

La crise sanitaire a brillé par la verticalité de ses décisions. Peut-on encore faire de la démocratie participative en cette période ?

Laurence Tubiana : La gestion de la crise a en effet été parti­culièrement verticale, alors que l’on aurait pu décider d’opter pour un modèle de mise en responsabilité des citoyens, comme cela a été notamment fait en Allemagne. Mais, en France, on souffre d’un déficit de confiance bilatérale entre les élus et les citoyens. Pourtant, l’idée que ces derniers ne sont pas en mesure de comprendre la complexité d’un problème et, donc, de proposer des solutions adaptées est peu productive et génère du rejet, de l’opposition. Comme nous ne sommes pas dans l’information, la consultation, on se retrouve dans une situation où les décisions se prennent en haut. Or ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier