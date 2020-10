PrépaConcours

Découvrez les actualités sélectionnées pour les candidats aux concours et examens de la fonction publique pour ce mois de septembre. Bonne lecture !

Les thèmes qui font l’actualité française, en septembre

Parmi les sujets marquants, à l’échelle nationale, intéressant les candidats aux concours et examens

Le projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence

sanitaire Le projet de loi de finances pour 2021 Le plan de relance présenté Les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 L’évaluation des politiques publiques Développer l’hydrogène « décarboné », une priorité pour la France Le plan « 1 jeune, 1 solution » Le Conseil d’État et le port du masque obligatoire La pauvreté dans le monde en hausse, les femmes les plus touchées Les salaires dans la fonction publique territoriale

Les thèmes qui font l’actualité européenne, en septembre

Parmi les sujets marquants à l’échelle européenne

La conférence du Med-7

La Commission européenne propose un nouveau pacte sur la migration et l’asile

Le plan d’action visant à améliorer l’accès aux matières premières vitales

Principe de libre-circulation et crise sanitaire

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne d’au moins 55 % d’ici à 2030

Vos fiches de révision en bref : morceaux choisis

Quelques extraits des thèmes d’actualité sélectionnés pour le mois écoulé. Histoire de se motiver pour réviser.

Finances publiques : le budget pour 2021

Le projet de loi de finances pour 2021 constitue le budget de la relance de la France et, annonce fièrement le gouvernement, le premier exercice du budget » vert »…

Comment renforcer le contrôle de l’application des lois

Pour anticiper les potentielles difficultés d’application des lois et améliorer leur mise en œuvre sur le terrain, un rapport invite à repenser le rôle des parlementaires dans les territoires…

Tout nouveau : un Haut-commissariat au plan

Emmanuel Macron, dans sa lettre de mission lui demande d’être attentif à « la question des inégalités »…

L’évaluation des politiques publiques

Selon un rapport, cette évaluation est davantage au service des décideurs que du débat public. Et elle est plus souvent réalisée par les services de l’exécutif et les corps d’inspection et de contrôle que par le Parlement, les laboratoires universitaires…

Analyse du rebond d’une partie de l’économie française

Sans minimiser le choc provoqué par l’épidémie Covid-19, les données collectées depuis le début du déconfinement par l’Insee montrent à quel rythme et à quel degré l’économie récupère de ce choc…

Renforcer la sécurité de l’approvisionnement en « matières premières critiques »

La liste de ces matières premières ne cesse de s’allonger à chaque révision. On en compte 30 aujourd’hui. L’un des enseignements tirés par l’Union de la « crise » liée au Covid-19 est l’impérieuse nécessité de renforcer la sécurité de l’accès à ces denrées rares…

La Commission européenne propose de faire évoluer la politique migratoire

De l’aveu même de la Commission, la politique migratoire « ne fonctionne plus, et ces cinq dernières années, l’UE n’a pas été en mesure de la remettre en état. D’où ce plan, qui veut parvenir à une approche européenne globale de la migration.

