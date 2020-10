Agressions contre les sapeurs-pompiers : le plan de lutte est publié

SÉCURITÉ CIVILE

Publié le 08/10/2020

La circulaire du 20 août déclinant le Plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers a finalement été publiée le 7 octobre.

Ce plan s’articule autour de 3 axes (coordination opérationnelle, actions relatives au personnel et améliorations techniques). Il propose la mise à jour et le suivi des protocoles passés entre les SDIS, les DDSP et les GGD sous la direction des préfets de département conformément à l’instruction du 30 mars 2015. Il définit également la mise en œuvre d’un observatoire national des violences envers les sapeurs-pompiers adossé à un réseau d’information traitant de l’état de la menace.