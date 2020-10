Tourisme : finalement le compte n’y sera peut-être pas

Conjoncture

Publié le 08/10/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Les impacts de la crise sanitaire sur les recettes touristiques estivales des collectivités sont variés. Paris, les stations thermales et littorales ont raté leur saison, alors que le bilan semble mitigé pour les collectivités de montagne et que certaines communes rurales tirent leur épingle du jeu. Il faudra attendre la fin de l'arrière-saison, mal engagée avec la reprise de l'épidémie, pour établir définitivement le bilan financier de l'année.

Le bilan financier de la saison touristique n’est pas uniforme pour les collectivités. Côté perdants, la fréquentation des villes en part de marché par rapport à la campagne, à la montagne et au littoral a plongé à 3 % (1). Les poids lourds touristiques n’en mènent pas large sur les recettes perdues à cause notamment de la désertion du tourisme international : ni Paris, ni Versailles, ni Fontainebleau, ni Saint-Germain-en-Laye, villes les plus touristiques de la région parisienne n’ont souhaité répondre à nos questions.

A Paris, on estimera pourtant, à partir des chiffres de fréquentation des hôtels cet été que les produits de taxe de séjour et de cotisation de la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) baisseront d’environ 80 à 90 %. Côté dépenses, la ville a adopté dès l’été un plan de relance de 1 million d’euros (M€) pour financer 700 visites touristiques gratuites, des billets gratuits pour balades en bateaux-mouche ou visites du Musées d’Orsay à destination des Parisiens.

A Versailles, en 2020, « le manque à gagner des recettes municipales (tout confondu) est de 6 à 8 M€ », selon Fabien Bouglé, conseiller municipal du principal groupe minoritaire DVD, sur un budget global de 185 M€. Quid du tourisme dans ces 6 à 8 M€ ? « Le parking devant le château, c’est 2 M€ par an : il sert aussi pour faire ses courses, mais si l’on ne vous donne pas les chiffres, c’est qu’il y a eu une baisse des recettes », s’avance Fabien Bouglé. De nombreux hôtels et restaurants étant situés à proximité immédiate du château de Versailles, les recettes issues de la taxe de séjour, et de CVAE pour l’agglo pourraient mécaniquement souffrir de la baisse de la fréquentation.

Douche froide pour les stations littorales et thermales

Les villes festivalières et littorales ont également souffert : Cannes, La Baule, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Deauville n’ont pas souhaité répondre à nos questions. Aux Sables-d’Olonne (44 017 hab., Vendée), les pertes de recettes touristiques ou les dépenses touristiques en plus pour la ville sont de 2,467 M€ sur 50 M€, selon le DGS Eric Lefloch : « -684 000 euros de redevances pour les deux casinos, – 500 000 euros de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (villas, appartements), -430 000 euros pour l’Institut Sport Océan en régie municipale (stages pour scolaires et sportifs, restauration), -395 000 euros sur l’occupation du domaine public (droits de terrasses non facturées, redevances des DSP sur les plages non perçues…), 200 000 euros de dépenses en plus en matière de personnel, garde-barrière (fermeture du remblai à la circulation, mise à sens unique du secteur du port de pêche), -173 000 euros pour les droits de stationnement (fermeture du remblai depuis mi-mars et jusqu’à mi-novembre, extension des terrasses sur la voirie), -85 000 euros lié au remboursement des billets déjà vendus pour la saison culturelle ». Quant à l’agglomération, la taxe de séjour a chuté de 1,1 M€ en 2019 à 600 000 euros en 2020, tandis que la CVAE baisserait de 20 %.

Pour les stations thermales l’été s’est avéré bien frileux. La fréquentation étant en baisse de 50 à 60 % selon la Fédération thermale et climatique de France, les recettes des collectivités sont impactées. A Balaruc-les-Bains (6 751 hab., Hérault), qui a subi -60 % de curistes, entre mars et début septembre 2019 et la même période en 2020, « le déficit prévisionnel de la Société publique locale d’exploitation des thermes pour 2020 est de 8 M€ contre aucun déficit et un chiffre d’affaires de 34 M€ en 2019 », selon Pierre Lary, directeur de l’Office de tourisme de Balaruc. Les pertes de recettes pour la ville sont énormes : « 6 M€ (taxes et impôts des commerçants, recettes des jeux du casino…) sur un total de 18 M€, probablement 400 000 euros de taxe de séjour sur 700 000 euros annuels habituellement ». Globalement pour tous ces perdants, l’arrière-saison inquiète aussi, avec la reprise de l’épidémie de covid.

Les Plus beaux villages de France cartonnent

La fréquentation estivale à la montagne étant passée de 5 à 30 %, on penserait que l’année a été bonne. Mais il faut aussi prendre en compte la saison d’hiver écourtée et le contexte local. Saint-Lary-Soulan (835 hab., Hautes-Pyrénées), station de ski et thermale, a limité les dégâts par exemple : « Pour les remontées mécaniques, la saison ayant été écourtée d’un mois c’est -130 000 euros de redevance pour la commune, explique Philippe Aizier, premier adjoint au maire en charge du tourisme. La saison thermale n’ayant démarré que la première semaine de juillet, c’est 120 000 euros de pertes pour la commune ». La taxe de séjour n’aura baissé « que » de 11 %, de 394 000 euros en 2019 à 350 000 euros en 2020. « Les DMTO, très liés aux résidences secondaires ici devraient reculer de 80 000 euros par rapport à 2019 », selon Philippe Aizier. Au total, les pertes de recettes touristiques représentent à Saint-Lary 374 000 euros sur un budget de fonctionnement de 11,26 M€, soit 3,3 %.

Entre le marasme urbain et la fragilité des destinations de montagne, les campagnes ont fait un carton. La fréquentation estivale à la campagne a atteint 30 % (contre 20 % en 2019). Les recettes ont augmenté plus ou moins. A Noyers-sur-Serein (580 hab., Yonne) par exemple, le musée municipal d’art naïf est passé de 500 à 1 200 visiteurs et ses recettes de 1 500 à 3 600 euros entre les étés 2019 et 2020.

A Saint-Cirq-Lapopie (203 hab., Lot), également Plus beau village de France, c’est plus sensible. Alors que le maire Gérard Miquel anticipait « une perte de 50 % des recettes de stationnement (200 000 euros) sur l’année », la ressource a au contraire « augmenté de 66 % en juillet et au moins de 15 % pour août par rapport à 2019 ». Vital, quand c’est ordinairement 60 % des recettes réelles de fonctionnement.

En Saône-et-Loire aussi, « la fréquentation de nos sites départementaux a explosé », explique André Accary, le président du Département, sans néanmoins pouvoir faire le point à ce jour sur les recettes engrangées. Mais il mentionne aussi « beaucoup de dépenses supplémentaires de soutien de l’activité touristique : 180 000 euros de mesures sanitaires dans nos sites départementaux, 13 M€ d’aides directes à l’hôtellerie-restauration et hébergements dont campagne de presse sur la Saône-et-Loire dans le métro parisien et achat de 6 000 places offertes aux habitants de Saône-et-Loire pour aider les structures touristiques privées ou publiques ». Et d’espérer que la fréquentation accrue compensera ce surcroît de dépenses.

Avant d’évaluer les pertes réelles, les collectivités perdantes devront intégrer les compensations prévues par l’Etat sur leurs recettes domaniales et fiscales inscrites dans le PLFR 3, pour un montant global fixé à 750 millions, mais probablement autour de 500 millions selon les dernières projections de Bercy. Les élus et territoriaux restent toutefois prudents : « On préfère ne pas compter dessus pour l’instant », note Eric Lefloch. « L’Etat ne nous a rien signifié à ce jour », ajoute Philippe Aizier. Ce qui est sûr par contre, c’est que toutes les recettes tarifaires ou redevances en moins ne sont elles, pas compensées. Du coup, les collectivités attendent beaucoup de l’arrière-saison avant de juger du niveau de recettes générées par l’activité touristique, même si elle s’annonce mal engagée avec la reprise de l’épidémie et les mesures de restriction adoptées dans certaines zones comme l’Ile-de-France et les métropoles marseillaises et bordelaises.