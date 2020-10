« Le diagnostic sur l’état de la société ne peut être posé à partir de faits divers »

Sécurité

Publié le 15/10/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Renée Zauberman, directrice de recherche au CNRS, a mis en place l'observatoire du crime et de la justice. Dans un entretien à la Gazette, elle analyse les déclarations et les ambitions de Gérald Darmanin, ainsi que la propension des personnalités politiques à faire de la délinquance un argument politique lorsque le reste semble incontrôlable.

Opérations antistupéfiants, lutte contre « l’ensauvagement », chiffres de la délinquance… Le nouveau ministre de l’Intérieur a multiplié les annonces et les déplacements depuis sa nomination, en juillet, faisant de l’insécurité et de la lutte contre la délinquance des éléments médiatiques forts des semaines passées.

Plusieurs événements violents qui se sont déroulés pendant l’été – de l’agression mortelle d’un conducteur de bus à Bayonne à une fusillade en pleine rue à Nice – ont donné l’occasion à Gérald Darmanin de développer un discours autour de « l’ensauvagement de la société », concept venu de l’extrême droite et reposant sur l’idée d’une société de plus en plus violente pourtant contredite par les chiffres.

