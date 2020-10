C’est le moment pour les territoires de s’engager pour la biodiversité

Biodiversité

Publié le 07/10/2020 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

Le dispositif des "Territoires engagés pour la nature" est relancé par l'Office français de la biodiversité. Ciblant initialement les collectivités, il s'ouvre désormais aux entreprises et autres partenaires (associations, fédérations), comme l'a présenté l'OFB lors des Assises nationales de la biodiversité qui se tiennent du 6 au 9 octobre 2020.

Les 10emes Assises nationales de la biodiversité qui ont lieu cette semaine (du 6 au 9 octobre 2020) à Massy (et en ligne) sont un événement en soit. Et c’est une bonne chose, au regard des grandes rendez-vous qui devaient se tenir sur le sujet mais qui sont encore en suspens, du fait de la crise sanitaire : le Congrès mondial pour la nature de l’UICN cherche encore sa date de report l’an prochain et le One Planet Summit (lancé par Emmanuel Macron), consacré cette fois à la biodiversité, est prévu en janvier 2021, alors qu’il devait initialement se tenir en août dernier.

Le retour des « Territoires engagés pour la nature »

De son côté, l’Office français pour la biodiversité (OFB) a profité de cette occasion pour relancer le dispositif ...

